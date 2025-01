La scorsa estate 31 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, provenienti dagli indirizzi tecnici e professionali, hanno vissuto un’esperienza unica e arricchente.

Accompagnati dai tutor scolastici, le professoresse Mariarosetta Pasquale e Chiara Prisco, dai docenti accompagnatori, la professoressa Antonella Morena e il professore Domenico Lombardi, e supportati dai tutor aziendali Mariateresa Scarpa e Carmela Di Maio, i ragazzi hanno partecipato a un progetto formativo di PCTO nel periodo da fine agosto a metà settembre.

Questo progetto ha visto gli studenti impegnati a scuola in un percorso formativo di 60 ore con l’esperto madrelingua inglese Roberts Kelly Joseph per prepararsi alla partenza. Successivamente il viaggio a Dublino ha permesso loro di perfezionare la lingua inglese e confrontarsi con realtà internazionali, favorendo la loro crescita personale e valutando nuove opportunità per il futuro.

Al termine del progetto sia docenti che studenti hanno riflettuto sull’esperienza vissuta, evidenziando il valore del PCTO nel migliorare la formazione e la crescita personale. Il progetto ha riscosso un notevole successo, coinvolgendo attivamente i ragazzi e arricchendo il loro bagaglio culturale.

Durante il soggiorno a Dublino hanno partecipato a numerose attività formative e culturali. Gli obiettivi dell’esperienza includevano l’incontro con vari professionisti, la redazione di curricula in formati diversi, la scrittura di brevi articoli in inglese e il lavoro di gruppo per sviluppare un’app e creare una guida per giovani turisti italiani a Dublino. Gli studenti hanno anche partecipato a eventi promossi dall’Istituto di Cultura Italiana a Dublino e visitato i luoghi più rappresentativi della città, con un valore storico, culturale o identitario. Alla fine del programma ogni ragazzo ha ricevuto un attestato di frequenza insieme a una relazione generale corredata dai lavori realizzati.

In sintesi, il PCTO all’estero non solo arricchisce il percorso educativo degli studenti, ma li prepara anche ad affrontare un mondo del lavoro sempre più interconnesso e globale.

A seguito del successo di questa esperienza lo staff del “Cicerone” si è impegnato affinché i progetti futuri possano continuare, realizzando nuovi percorsi formativi di PCTO in Spagna, Francia e Germania, con esperienze lavorative specifiche per ogni diverso indirizzo di studi degli istituti tecnici e professionali.