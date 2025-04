Sono simili alle cortecce e ricordano le foglie di ulivo e chi si cimenta nella preparazione fatta in casa decide, a seconda della tradizione tramandata in famiglia, se allargare o allungare la loro forma.

Si tratta dei “parmatieddi”, formato di pasta tipicamente teggianese e diffuso in tutto il Vallo di Diano, protagonisti indiscussi a tavola nella giornata della Domenica delle Palme.

Preparati con semola di grano duro e acqua, il pastificio “I Sapori del Vallo” rispettando la tradizione e tenendo a cuore la genuinità delle materie prime produce una pasta di alta qualità. La pasta fresca, infatti, è prodotta con ingredienti “poveri” e nella sua semplicità può assumere numerose forme. Questo le consente di abbinarsi facilmente a diversi condimenti, dai sughi più semplici a quelli più saporiti.

Da tradizione i parmatieddi vengono serviti con il ragù di carne macinata oppure con lo spezzatino al sugo. C’è chi sceglie anche di prepararli in forno al tegamino, con una passata di pomodoro semplice o con il ragù di salsiccia, immancabile è il formaggio per una deliziosa crosticina croccante. Dunque, non resta che recarsi nei maggiori supermercati del Vallo di Diano per acquistare i parmatieddi de “I Sapori del Vallo” e cimentarsi in cucina nella preparazione del tipico piatto valdianese.

Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono inoltre ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

