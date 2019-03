Ultimati i lavori di ristrutturazione dell’Istituto Alberghiero di Sapri.Riprese regolarmente le lezioni

Sono riprese regolarmente questa mattina le lezioni per gli studenti dell’Istituto Professionale di Servizi Enogastronomia e Ospitalità alberghiera di Sapri dopo i necessari lavori che per alcuni mesi hanno interessato la struttura.

L’edificio di via Pali all’inizio dell’anno scolastico era stato interdetto temporaneamente in misura cautelativa in esecuzione di una delibera del Consiglio d’Istituto.

“Un ringraziamento va oggi ai professori, al personale della scuola, al Consiglio d’Istituto – ha dichiarato il Dirigente scolastico Franca Principe – perché negli ultimi mesi abbiamo svolto le lezioni nei laboratori, nella palestra e anche nell’ufficio di Presidenza con lo scopo di garantire una continuità scolastica ai ragazzi. È doveroso ringraziare anche il Comune di Sapri, l’Ente Provincia e l’Ente Parco per il sostegno e il supporto che ci hanno dato nei mesi scorsi. Speriamo che oggi sia la prima di ulteriori giornate di crescita e di vittoria per questi ragazzi che rappresentano il nostro futuro”.

Soddisfatto è apparso anche il Vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola presente alla riapertura dell’edificio: “Nonostante le mille difficoltà che incontrano le Province questa mattina stiamo dimostrando che siamo sempre vicini ai territori e soprattutto all’edilizia scolastica verso la quale non faremo mai mancare gli apporti necessari – ha dichiarato – Come Provincia inoltre ci impegniamo a ultimare i lavori per il prossimo anno scolastico”.

“Come Comune avevamo messo a disposizione il nostro ruolo – ha dichiarato il sindaco Antonio Gentile – e nonostante lo scetticismo di molti siamo arrivati oggi alla conclusione del problema. Le istituzioni hanno dimostrato che lavorando in sinergia si possono raggiungere i risultati sperati”.

– Maria Emilia Cobucci –

Articolo correlato:

7/12/2018 – Istituto Alberghiero di Sapri interdetto. Accordo tra le parti, sistemazione a carico del proprietario