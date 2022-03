Ucraina. All’ospedale “San Carlo” di Potenza interventi per i traumi oculari ai profughi di guerra

L’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza ha aderito al programma stilato dalla “Società Italiana di ergoftalmologia e traumatologia oculare” intenta ad aiutare chirurgicamente tutti coloro i quali abbiano riportato un grave trauma oculare a causa dei recenti eventi della guerra in Ucraina.

“Va riconosciuto lo sforzo organizzativo del dipartimento di Oculistica guidato dal dottor Domenico Lacerenza – ha commentato il direttore generale del “San Carlo”, Giuseppe Spera – che ha dimostrato di essere particolarmente sensibile alle tristi vicende d’attualità che stiamo vivendo, mettendo a disposizione la propria professionalità e quella dei suoi collaboratori per il programma pianificato dalla Società italiana di ergoftalmologia e traumatologia oculare, al fine di aiutare coloro che abbiano riportato gravi traumi oculari nella guerra in Ucraina. Condividiamo pienamente questa iniziativa perché riflette la nostra volontà aziendale nell’aderire a progetti umanitari come questo, simbolo effettivo dell’amore e dell’attenzione che cerchiamo di riversare sui nostri utenti e su quelli che si rivolgono alla nostra struttura da ogni parte del mondo. L’auspicio è che si possa presto porre fine alla guerra, attraverso la diplomazia e il buonsenso”.

“Mettere a disposizione la propria competenza per chi ha riportato gravi traumi oculari per la guerra in Ucraina – ha commentato Domenico Lacerenza – è iniziativa doverosa nei confronti di una vicenda di interesse mondiale sulla quale non possiamo restare indifferenti. Molti soggetti coinvolti negli scontri a fuoco necessitano di assistenza chirurgica oculare in maniera tempestiva. La società italiana di ergoftalmologia e traumatologia oculare metterà a disposizione un gruppo di chirurghi del segmento anteriore del bulbo e vitreoretinici che interverrà con estrema competenza su questi traumi, presso strutture sanitarie italiane pubbliche e private. La componente logistica sarà interamente devoluta a organizzazioni non governative che provvederanno a trasportare i feriti nelle strutture sanitarie che hanno già dato la loro disponibilità, tra le quali figura il nostro ospedale”.

“Ancora una volta la Basilicata dà prova della sua generosità e dell’attenzione verso i più deboli. In questo caso – ha detto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Francesco Fanelli – sono i nostri medici e il personale sanitario del reparto di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Potenza che, aderendo all’iniziativa umanitaria della Sieto, si prestano con il loro lavoro e le proprie competenze a lenire le sofferenze e a curare chi sta soffrendo a causa di una guerra tanto ingiusta quanto insensata. E’ un gesto di grande umanità che qualifica la sanità lucana ed è in linea con i valori di solidarietà che da sempre esprime il popolo lucano”.