Tutto pronto a Polla per la seconda edizione del “Trofeo Cycle Fevian”

Si è tenuta ieri a Polla la presentazione della seconda edizione del “Trofeo Cycle Fevian”. L’evento, in programma per domenica 19 maggio, è organizzato da Fevian Group in collaborazione con l’associazione sportiva “Ciclo Team Tanagro” e con il patrocinio del Comune di Polla e della Regione Campania.

Come spiegato dal responsabile Francesco Coiro, la manifestazione si svolgerà nella zona industriale, in contrada Sant’Antuono, e l’inizio è previsto per le ore 8 con l’apertura della segreteria, la verifica delle tessere degli atleti e la consegna dei dorsali. Dopo una riunione tecnica, per le ore 10 è previsto l’inizio della gara della categoria “Giovanissimi”. La categoria degli “Esordienti” gareggerà nel pomeriggio e la gara è valida come prova per la qualificazione al Campionato Italiano.

“Non è solo una manifestazione sportiva per gli amanti della bicicletta ma è un modo per avvicinare i più piccoli al ciclismo – dichiara il sindaco Rocco Giuliano – Ha anche la finalità di promozione del territorio perché molti partecipanti vengono da altre regioni e hanno modo di conoscere così il nostro territorio e la nostra zona industriale”.

“La nostra azienda organizza varie manifestazioni e tante sono sportive – sottolinea la referente di gruppo Fevian Federica Mignoli – Lo facciamo per passione ed è anche attinente a quello che è il nostro lavoro. L’anno scorso ha avuto un riscontro che davvero non mi aspettavo, si sono mosse otto regioni per venire qui nel nostro territorio. Oltre ad essere una giornata di divertimento per i ragazzi, è stato un modo per far conoscere i nostri luoghi”.

“Puntiamo all’aggregazione, al rispetto delle regole e soprattutto a formare la persone più che l’atleta – aggiunge il direttore sportivo e rappresentante del “Ciclo Team Tanagro” Mario Pasquariello – Questa gara è punto di riferimento sia in Campania che in altre regioni come Basilicata e Puglia. In mattinata gareggeranno i bambini dai 6 ai 12 anni e nel pomeriggio ci saranno quelli più grandi di 13 e 14 anni”.

Sponsor dell’evento è il Cassiopea Shopping Center di Antonio Biscotti.

– Annamaria Lotierzo –