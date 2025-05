Le insidie della Rete sono sempre più elaborate e subdole, per cui è stato ritenuto indispensabile dotare il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano del documento ufficiale di ePolicy dal quale scaturisce l’attestato di “Scuola Virtuosa” ricevuto dall’Istituto di Istruzione Superiore.

In linea con le direttive ministeriali e con la pratica quotidiana della “Buona scuola” il “Pomponio Leto” ha ottenuto l’attestazione ufficiale di “Istituzione Scolastica dotata di eSafety per la tutela dei minori in Rete”. L’attestato è il risultato di un impegnativo lavoro di formazione realizzato tramite la piattaforma afferente al progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe.

Il progetto è parte di una rete promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online “Better Internet for Kids” gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie tutti i SIC europei) e Inhope (network che raccoglie tutte le hotline europee). Il progetto è coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete.

“Il conseguimento dell’attestato è l’ultimo anello di una complessa catena di aggiornamenti online che sono stati effettuati a partire da ottobre 2024, nella prospettiva di adeguare il Leto alle direttive scolastiche volte a mettere in campo, giorno dopo giorno, pratiche di un uso responsabile, consapevole e controllato delle nuove tecnologie informatiche, sia nel contesto scolastico che all’esterno. La sfida che i giovani, ed i minori in primis, stanno già affrontando richiede da parte della scuola, delle famiglie e degli adulti una presa di coscienza responsabile, l’unica davvero idonea a fare della tecnologia il motore dello sviluppo ma con l’attenzione sempre viva alla natura umana quale artefice e non schiava delle macchine” dichiara la Dirigente Scolastica Maria D’Alessio.