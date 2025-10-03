In occasione della nuova edizione della “Race for the Cure” a Salerno, che si terrà domani sabato 4 e domenica 5 ottobre, prende il via un importante gemellaggio tra l’Associazione “Noi Donne… soprattutto” e la Banca Monte Pruno.

L’intesa, ufficializzata dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e dalla vicepresidente dell’associazione Clementina D’Amico, nasce come segno concreto di sostegno alla prevenzione oncologica e rafforza il legame tra realtà impegnate ogni giorno nella tutela della salute e del benessere psicofisico delle donne. Un’alleanza che punta a promuovere con ancora maggiore forza i valori della solidarietà, della consapevolezza e della diagnosi precoce, fondamentali nella lotta ai tumori del seno.

Grazie a questa sinergia il messaggio della prevenzione potrà raggiungere ancora più persone in un momento importante per la città di Salerno che per il terzo anno consecutivo si appresta ad ospitare la “Race for the Cure” e, per la prima volta, diventa città apripista dell’evento in Campania.

“È un onore – ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico – condividere questo percorso con un’associazione che da anni lavora con passione e competenza al fianco delle donne e della loro prevenzione. Solo unendo le forze possiamo davvero generare un cambiamento culturale nella percezione della prevenzione come gesto di amore verso sé stessi. Da oggi siamo ancora di più uniti e impegnati con l’Associazione ‘Noi donne…soprattutto’ per la salute delle donne”.

L’evento “Race for the Cure” prenderà il via alle ore 9 a Piazza della Concordia a Salerno. Per le donne under 50 e over 69 ci sarà la possibilità di effettuare screening gratuiti, ecografie, mammografie, visite senologiche, nutrizionali e psicologiche.

Tra l’Associazione “Noi donne … soprattutto” e la Banca Monte Pruno si apre un nuovo percorso di collaborazione per dare vicinanza e supporto ad una realtà che opera con passione e impegno al fianco delle donne.

Insieme al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico erano presenti Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive, e Barbara Amorelli, Preposto della Filiale di Salerno.