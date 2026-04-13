Si è tenuto questa mattina a Battipaglia, nella sede FNP Cisl di via Italia, l’incontro volto a sensibilizzare sulla delicata tematica delle truffe agli anziani.

All’appuntamento hanno preso parte Nino Chillemi e Francesco De Silvio, rispettivamente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di FNP Cisl Battipaglia e Salerno, il Capitano Donato Recchia, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, e Alfonso Carrano, segretario generale di FNP Cisl Salerno.

L’incontro, come spiegato da Carrano, ha voluto porre l’attenzione sulle modalità con cui le fasce più vulnerabili vengono attaccate e quindi essere uno spunto su come potersi difendere.

Il Capitano Recchia ha invece spiegato quali sono le truffe maggiormente frequenti, come evitare di essere truffati con le tecniche del falso nipote che chiede di ricevere il pacco alla nonna o del falso carabinire che chiama per la cauzione del congiunto in stato di fermo in caserma perché coinvolto in un grave incidente stradale.

Numerose sono state le domande da parte dei cittadini hanno chiesto cosa fare in caso di telefonate sospette. Il Capitano ha ribadito l’importanza di non consegnare denaro o monili per fantomatiche cauzioni e di riferire subito ai vicini di casa ciò che accade.