La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne di Potenza trovato con la droga nascosta all’interno dell’auto sulla quale viaggiava.

E’ quanto accaduto nella serata di mercoledì quando due pattuglie della Questura di Potenza, impegnate in un mirato servizio predisposto dal Questore Giuseppe Ferrari al fine di prevenire e contrastare i reati di natura predatoria, hanno controllato il conducente di un’auto sull’area di sosta, al km 4+405, della SS Basentana in direzione Salerno, individuata poco prima all’altezza del bivio di Vaglio mentre viaggiava a velocità elevata.

I poliziotti hanno trovato 100 grammi di cocaina ed un panetto di altri 100 grammi di hashish nascosti nell’abitacolo. La successiva perquisizione domiciliare ha portato, inoltre, alla scoperta di 22 artifici pirotecnici artigianali, celati in uno sgabuzzino, insieme ad un fucile a canne mozze, oggetti sui quali sono in corso accertamenti per comprenderne la provenienza e la corretta qualificazione.

Il ragazzo, con un solo precedente in materia di armi, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro” in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

Le indagini sono in corso e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.