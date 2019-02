Trovato con la cocaina e materiale per il confezionamento. Arrestato 22enne di Montecorvino Pugliano

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nel corso di mirate attività finalizzate a contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in genere, hanno arrestato F.G., incensurato di 22 anni, residente a Montecorvino Pugliano, in quanto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Il giovane, dopo una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 11 grammi di droga, che dopo le analisi della Polizia Scientifica si è rilevata cocaina, e del materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi per la vendita al dettaglio.

Il 22enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno con la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto che l’indagato venisse portato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno.

– Annamaria Lotierzo –