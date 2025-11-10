Trovato a Battipaglia con hashish e crack pronti per lo spaccio. 45enne in manette
Sorpreso nei giorni scorsi a Battipaglia con la droga pronta per lo spaccio.
Un 45enne battipagliese, durante un controllo degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Lo spacciatore, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato con due involucri contenenti crack, per un peso complessivo di circa 0,5 grammi, uno zainetto con all’interno oltre 18 grammi di hashish gia suddivisi in dosi, un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico e un taglierino.