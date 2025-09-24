Trovati con cocaina e denaro, scattano i domiciliari e un obbligo di dimora.

I fatti sono avvenuti lo scorso 20 settembre quando i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti, hanno controllato un giovane e due donne, tutti residenti a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, nei pressi della chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato ed hanno ritrovato 2 involucri per un totale di quasi 100 grammi di cocaina, 240 euro e un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri.

Per le due donne sono stati convalidati gli arresti domiciliari mentre per il giovane l’obbligo di dimora.