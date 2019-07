Trovata in possesso di 8 involucri contenenti hashish. Denunciata una 16enne a Potenza

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti e con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito, in questi giorni sta intensificando le attività di controllo del territorio.

Nei vari comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione i Carabinieri delle locali Stazioni e Compagnie hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 5 persone, per reati come detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere.

Tra le persone denunciate una 16enne di Potenza, trovata in possesso di 8 involucri contenenti 7,8 grammi di hashish.

Sono state, inoltre, segnalate alle competenti Prefetture per uso personale di stupefacenti 7 persone residenti a Potenza, Rionero in Vulture e nelle province di Bari e Caserta, sequestrando complessivamente 9 grammi tra marijuana e hashish.

– Paola Federico –