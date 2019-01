Treofan di Battipaglia. L’azienda indiana Jindal comunica la chiusura definitiva della sede

Brutte notizie per i dipendenti della Treofan di Battipaglia, azienda che si occupa della produzione di film polipropilene per imballaggi alimentari e che lo scorso 24 ottobre è stata acquisita dall’indiana Jindal Group. Quest’ultima oggi pomeriggio ha messo fine ai tanti, drammatici dubbi vissuti in queste settimane dai circa 80 lavoratori della sede di Battipaglia che sarà, dunque, chiusa.

La comunicazione ufficiale, firmata dal ceo Manfred Kaufmann, è giunta da poco ai dipendenti interessati e fa anche riferimento alla ricerca di soluzioni socialmente accettabili per i lavoratori. Questi sono intanto stati convocati da Confindustria per un incontro che si terrà in giornata.

Rircordiamo che diversi sono stati in questo periodo i politici che hanno prestato attenzione alla vertenza Treofan, tra cui il Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio che, a sorpresa, ha fatto visita alla sede di Battipaglia lo scorso 26 dicembre.

Anche il Presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, sulla vicenda aveva inviato nei giorni scorsi una lettera all’Ambasciatrice dell’India in Italia, Reenat Sandhu, per chiedere un intervento.

– Chiara Di Miele –

