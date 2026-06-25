Il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ha accolto i tre nuovi funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i Commissari Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo e Annarita Vitelli.

I tre funzionari hanno frequentato il 114° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello presso la LUISS Guido Carli di Roma.

Commissario Mirko Fabozzi, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30 agosto 1992, è laureato in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha svolto un tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Entrato nella Polizia di Stato nel 2018 quale Vice Ispettore, ha prestato servizio presso la Questura di Caserta.

Commissario Antonietta Carillo, nata a Napoli il 16 febbraio 1997, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Già vincitrice del concorso per Ispettori della Polizia di Stato, è autrice di diverse pubblicazioni giuridiche.

Commissario Annarita Vitelli, nata ad Avellino il 28 settembre 1994, è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Abilitata all’esercizio della professione forense, ha maturato esperienze presso uffici giudiziari, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Banca d’Italia. Già Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha inoltre conseguito un Master di II livello in Criminologia e Scienze Forensi.

Nel formulare il proprio benvenuto ai nuovi funzionari, il Questore ha espresso apprezzamento per i qualificati percorsi professionali e formativi dei tre Commissari, sottolineando il contributo che apporteranno all’attività della Questura di Potenza e al servizio della collettività.