Tre dirigenti promossi alla Questura di Salerno per la costante dedizione al servizio e i risultati conseguiti
Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta di ieri, 24 giugno, ha promosso alla qualifica superiore, con decorrenza 1° luglio 2026, tre funzionari della Questura di Salerno.
Si tratta del Primo Dirigente dottoressa Anna Filomena Pamisano. Già Vicario del Questore, Pamisano è stata promossa a Dirigente Superiore.
Il Vice Questore Giuseppe Fedele, attualmente Dirigente del Commissariato Polizia di Battipaglia è stato promosso a Primo Dirigente, mentre l’attuale Direttore Tecnico Superiore ingegnere Alfonso Ravallese da Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale è stato promosso a Dirigente Tecnico Ingegnere.
Il Questore Giancarlo Conticchio, orgoglioso del lavoro di squadra, ha accolto con viva soddisfazione la notizia che premia l’elevato profilo professionale, la costante dedizione al servizio e i risultati conseguiti dai tre dirigenti.
Alla dottoressa Palmisano, al dottor Fedele e all’ingegnere Ravallese gli auguri e il ringraziamento di tutto il personale della Questura di Salerno.