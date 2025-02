Un quinto trasporto eccezionale della macchina TBM Cutterhead per i lavori dell’Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria Lotto 1° Battipaglia – Romagnano rende necessarie delle limitazioni al transito in orario notturno lungo l’A2 del Mediterraneo. Il convoglio è lungo 40 metri, largo 7,80 metri e pesa 228 tonnellate.

Dalle 22.00 di questa sera fino al termine del passaggio del convoglio (ore 1.00) saranno attive le chiusure dello svincolo di Pontecagnano Nord e le chiusure temporanee in ingresso in A2 degli svincoli di Pontecagnano Sud, Battipaglia, Eboli, Campagna e della rampa di immissione nell’Area di Servizio di Campagna Ovest.

Inoltre, nel tratto compreso dal km 18,425 al km 43,500 saranno attivi dei blocchi temporanei in prossimità dei viadotti oggetto di operazioni di monitoraggio e rallentamenti per la presenza della Safety Car dal km 18,425 (svincolo Pontecagnano Nord) al km 43,500 (Area di Servizio Campagna Ovest).

Per il traffico proveniente dall’A2 in direzione Napoli e dall’A30 in direzione Sud con uscita a Pontecagnano Nord viene consigliato il percorso di uscita a Fratte con prosecuzione in Tangenziale e uscita a Salerno Est/Pontecagnano.

Infine, dalle ore 22.00 alla fine del passaggio del convoglio (indicativamente 23.30/24.00) saranno attive le chiusure di tre rampe dello svincolo di Pontecagnano: in carreggiata direzione Sud con uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano, in entrata sulla rampa di immissione alla SS 18 Tangenziale di Salerno in direzione A2, in entrata sulla rampa di immissione alla SS 18 Tangenziale di Salerno in direzione A2.