Il Comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi economici per il trasporto di studenti con disabilità.

Il Decreto Interministeriale del 21 marzo scorso assegna ai Comuni somme destinate al potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, frequentanti la Scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado, privi di autonomia e al Comune di Polla è stato riconosciuto un importo pari a 8.778,09 euro. L’Amministrazione ha così concesso contributi economici alle famiglie di alunni che frequentano le scuole a Polla o fuori dal territorio comunale per sostenere in tutto o in parte i costi del trasporto scolastico con l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e più in generale il diritto allo studio.

Possono presentare istanza le famiglie residenti i cui figli siano in possesso di disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 ed abbiano frequentato per l’anno solare 2025 (gennaio-dicembre) la Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, che utilizzino o non utilizzino il servizio di trasporto scolastico comunale. L’assegnazione del contributo avverrà nei limiti della disponibilità economica assegnata e il contributo massimo attribuibile per istanza è di 1.200 euro se la scuola frequentata è sul territorio comunale, di 2.400 euro se la scuola frequentata è fuori dal territorio comunale da riparametrare in base alla disponibilità dello stanziamento assegnato al Comune ed al numero di istanze valide pervenute. La graduatoria verrà formulata in ordine crescente in relazione alla gravità della disabilità del richiedente.

Il contributo verrà assegnato dopo la successiva presentazione della certificazione rilasciata dalla struttura scolastica attestante gli effettivi giorni di presenza nel periodo gennaio-dicembre. La domanda del beneficio dovrà essere redatta secondo il modello predisposto all’uopo presso l’Ufficio Istruzione e sul sito del Comune di Polla. Tutta la documentazione dovrà essere presentata al Protocollo generale o inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo.polla@asmepec.it entro il 30 settembre.

L’istanza dovrà recare firma autografa del richiedente (genitore o tutore) ed essere corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore, nonché da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’alunno con disabilità, certificazione ISEE in corso di validità e certificazione della legge 104/92.