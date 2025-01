Rubrica a cura dell’ing. Michele Calandriello, delegato ACI di Sala Consilina e Segretario Regionale Studi CONFARCA Campania

Dal 1° gennaio 2025 i veicoli ibridi benzina/elettrico non sono più esenti dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni.

La Regione Campania, con Legge regionale di stabilità n. 25 del 30 dicembre 2024, all’articolo 1 ha introdotto alcune modifiche normative e procedurali relative alle agevolazioni per i veicoli ecologici e alle sospensioni rivenditori.

Dunque, la recente normativa regionale campana ha abrogato il disposto di cui all’articolo 8 della Legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014. Quest’ultima aveva stabilito che i veicoli con alimentazione benzina/elettrica o benzina/idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2014 erano esentati dal pagamento del bollo per il primo periodo fisso e le due annualità successive.

