Trascinato al largo del porto di Agropoli dalla corrente. 15enne annega sotto gli occhi del padre

Una tragedia si è consumata questo pomeriggio nelle acque antistanti il porto di Agropoli dove un ragazzo del posto è annegato.

Secondo una prima ricostruzione Biagio Manganelli, 15anni, in barca con il padre, si sarebbe tuffato in acqua e sarebbe poi stato trascinato a largo dalle correnti marine. Invano è stato il tentativo del padre che si è buttato in mare per salvare il ragazzo.

A recuperare il suo corpo è stata la motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli, agli ordini del Tenente di Vascello Giulio Cimmino. Gli uomini della Guardia Costiera avevano notato, poco prima del ritrovamento del ragazzo, una imbarcazione infranta sugli scogli del porto di Agropoli e si erano messi alla ricerca del proprietario, insospettiti dell’accaduto. Subito dopo la macabra scoperta.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato a circa mezzo miglio dal porto di Agropoli, dove è stato successivamente trasportato. Sotto shock l’intera comunità di Agropoli che conosceva perfettamente il 15enne.

– Maria Emilia Cobucci –