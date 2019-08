Tragico schianto contro un guardrail a Capaccio Paestum. Donna perde la vita

Un impatto fatale quello che si è verificato oggi pomeriggio a Capaccio Paestum in località Ponte Barizzo lungo la Strada Statale 18.

Per cause in corso di accertamento una Nissan Qahqai con a bordo una coppia di coniugi e i loro due bambini ha perso il controllo finendo contro un guardrail che ha letteralmente tagliato l’abitacolo dell’auto. La donna, una 40enne residente in provincia di Avellino, a bordo ha perso la vita sul colpo.

Fortunatamente il marito e i due figli non hanno subito gravi conseguenze. I quattro stavano andando in vacanza ad Agropoli.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per estrarre il corpo dall’automobile, delle ambulanze del 118 e dell’elisoccorso.

I rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano Francesco Manna.

– Chiara Di Miele –