Tragico incidente questa sera a Fonte di Roccadaspide.

Per cause da accertare, un’Audi A3 con alla guida un 26enne e un’Alfa Romeo 147, condotta da un 25enne, che stavano percorrendo la SS 166 si sono violentemente scontrate.

Drammatico l’esito dell’impatto per il 26enne, sbalzato dall’auto. A nulla sono valsi per lui i soccorsi da parte dei sanitari del 118.

Trasferite in ospedale a Eboli e Battipaglia, in gravi condizioni, le due persone a bordo dell’altra vettura coinvolta nell’incidente. Qui, nonostante i tentativi di tenerlo in vita da parte dei medici, ha perso la vita anche il conducente dell’Alfa Romeo 147.

Entrambi i giovani erano di Roccadaspide.

Intervenuti sul luogo dell’accaduto, oltre ai medici e al personale sanitario, i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Agropoli ai quali tocca ricostruire la dinamica dello scontro e i Vigili del Fuoco.