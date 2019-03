Tragico incidente sulla SS18 a Battipaglia. Perde la vita 80enne del posto

Un tragico incidente quello verificatosi questa mattina lungo la Strada Statale 18, nei pressi dello stadio “Pastena” di Battipaglia.

Coinvolti nel violento impatto una Peugeut 208 ed un tir che si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

A perdere la vita è stato Antonio Pincella, un 80enne del posto. Sotto choc l’autista del tir che ha riportato solo lievi ferite.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Battipaglia che hanno constatato il decesso dell’anziano.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia dove è stato effettuato l’esame esterno dal medico legale su disposizione del magistrato di turno.

– Claudia Monaco –