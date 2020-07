Tragedia sfiorata a Bellizzi.

Un 70enne, come riporta “Il Mattino”, è caduto nel vuoto mentre cercava di posizionare un telo per proteggersi dal sole.

L’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo sul balcone sottostante.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti anche i Carabinieri per ricostruire l’accaduto.

– Claudia Monaco –