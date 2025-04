Dopo un anno da quel tragico 6 aprile 2024 Campagna non ha dimenticato il triste sacrificio del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore, del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro e di Cosimo Filantropia, morti in un drammatico incidente stradale.

I due giovani carabinieri pugliesi, di servizio alla locale Stazione, furono travolti da una Range Rover guidata da una donna del posto mentre si trovavano a bordo dell’auto di pattuglia sulla SP91. Il signor Filantropia, coinvolto nell’impatto con la sua automobile, perse la vita in ospedale dopo giorni di agonia.

Questa mattina la comunità di Campagna li ha voluti onorare nel primo anniversario della scomparsa iniziando con la Santa Messa celebrata nella Basilica “Santa Maria della Pace” da don Carlo Lamezia, Cappellano Militare della Legione Campania, da Monsignor Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliario dell’Arcidiocesi di Salerno, e dal parroco della Concattedrale don Carlo Magna alla presenza dei familiari delle vittime.

“Grazie per il coraggio con cui vi mettete al servizio della sicurezza spesso in silenzio, con dedizione e senso del dovere. La vostra è una missione ancora prima che un mestiere e oggi vogliamo rendere onore al sacrificio di quei giovani carabinieri – ha detto Monsignor Raimo nel corso dell’omelia -. La loro morte ci apparve ingiusta, ma il loro sacrificio non è stato vano. Ogni vita spesa nel servizio agli altri non va mai perduta”.

L’Orchestra del Liceo Musicale “T. Confalonieri”, diretta dal Maestro Luciano Marchetta, ha suonato l’Inno alla Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma, mentre al termine della Messa è stata letta la Preghiera del Carabiniere.

In seguito l’area verde di via Guerriero è stata intitolata ai due carabinieri e al signor Filantropia alla presenza del sindaco Biagio Luongo, dei consiglieri comunali, del Prefetto Francesco Esposito, del Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, del Capitano Greta Gentili, Comandante della Compagnia di Eboli, del Comandante della Stazione di Campagna, Maresciallo Fabio Pignatiello, del Luogotenente Angelo Solimene, che guidava la Caserma all’epoca dei tragici fatti. Tra i presenti anche numerosi militari dell’Arma e Sindaci di altri Comuni del salernitano, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Il monumento con i nomi delle vittime riporta delle ali d’angelo, come simbolo di purezza.

“Con l’intento di esprimere la nostra eterna gratitudine ai due giovani carabinieri e al nostro concittadino abbiamo deliberato di intitolargli un’area comunale e di apporvi la stele. La città di Campagna li ricorderà sempre. Ricordo quei momenti difficili e la sofferenza dell’Arma e delle famiglie, quel 6 aprile resterà nella storia dell’Italia democratica, perché scosse le attenzioni di tutto il mondo politico e democratico” ha dichiarato il sindaco Luongo che ha deposto una corona di alloro insieme al Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden, Generale Minicucci, prima della benedizione da parte del Vescovo Raimo.

La toccante cerimonia si è conclusa davanti alla Stazione dei Carabinieri con lo scoprimento di una targa commemorativa e l’intonazione del silenzio.

“Rivolgo un apprezzamento affettuoso ai familiari di Francesco Ferraro e Francesco Pastore per la dignità, la compostezza, il senso civico, perché il dolore non lo hanno mai cavalcato con la spettacolarizzazione – ha concluso il Generale Minicucci -. Perdere un figlio o un fratello non è cosa semplice. L’Arma ha voluto apporre questa targa per testimoniare la partecipazione quotidiana al dolore e per dare un monito a chiunque passa da qui. Non è stato un incidente stradale ad aver causato la morte di tre persone, ma un comportamento non corretto che ha spezzato i sogni di due carabinieri che si sono sacrificati per un ideale seguito da piccoli“.

