Tragedia ad Aquara. Domani i funerali del giovane Lucio Marino, precipitato dalla finestra di casa

Verranno celebrati domani, giovedì 10 gennaio, nella chiesa San Nicola di Bari ad Aquara i funerali di Lucio Marino, il 14enne tragicamente scomparso in seguito ad una fatale caduta dalla finestra di casa nella notte tra lunedì e martedì.

La salma del giovane, che attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Roccadaspide, è stata liberata dall’Autorità Giudiziaria e giungerà domani alle ore 8.00 in chiesa, dove è stata allestita la camera ardente, mentre il rito funebre verrà celebrato alle 15.00.

Lucio è precipitato nel vuoto da un’altezza di 9 metri dalla finestra dell’appartamento in cui viveva con la famiglia. Era passata da poco la mezzanotte quando il padre è entrato nella stanza del figlio dopo aver notato la luce accesa e la finestra aperta e ha fatto la terribile scoperta.

Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale a Roccadaspide ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Sulla tragedia sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna.

Il giovane Lucio lascia nel dolore la mamma e il papà, oltre al fratello e alla sorella.

– Chiara Di Miele –

