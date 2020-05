Tragedia a Sassano. Anziana cade e perde la vita

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Sassano, in località Caiazzano, dove un’anziana ha perso la vita dopo essere caduta mentre si trovava dietro la sua abitazione in via Ascolese.

A.S., di 83 anni, per cause in corso di accertamento è sbattuta al suolo, probabilmente dopo una caduta dalle scale, e ha perso la vita sul colpo.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti per ricostruire la dinamica del tragico accaduto i Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Antonio Sirsi, e coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina al comando del Capitano Davide Acquaviva. Sul posto anche il medico legale per l’esame della salma.

Lascia il marito e sei figli. Sconvolta l’intera comunità di Sassano per la tragica scomparsa della donna che era particolarmente benvoluta.

