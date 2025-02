Una nuova udienza del processo penale “Shamar” si è tenuta questa mattina presso il Tribunale di Lagonegro.

Il procedimento riguarda il traffico illecito e lo stoccaggio di grandi quantitativi di rifiuti speciali e pericolosi in un complesso industriale non attivo a Sant’Arsenio e lo smaltimento presso aree del foce Sele-Tanagro. In un caso è stato accertato anche il trasporto delle cisterne ad Atena Lucana e lo sversamento del contenuto su terreni comunali.

In aula questa mattina c’è stata la discussione dell’avvocato dell’imputato principale e del figlio. Il difensore ha sostenuto che non vi erano gli estremi per poter configurare l’associazione finalizzata allo smaltimento e al traffico dei rifiuti e ha chiesto l’assoluzione del suo assistito.

Per l’altra persona coinvolta è stato invece sottolineato che c’erano tutte le autorizzazioni per la ditta di smaltimento di rifiuti e per questo motivo risulta impensabile che potesse smaltirli illegalmente.

Il Pubblico Ministero per il primo imputato aveva chiesto 7 anni di reclusione mentre per il secondo 6 anni.

Come sottolineato dall’avvocato di parte civile Camillo Celebrano, l’udienza è stata rinviata al 13 marzo, giorno in cui ci sarà la lettura della sentenza.

Articolo correlato:

12/12/2024 – Traffico e sversamento di rifiuti nel Vallo di Diano. Nel processo “Shamar” chieste nuove assoluzioni per gli imputati