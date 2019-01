Tornano neve e gelo. Scuole chiuse in diversi comuni

Sono ritornate questa notte, come da previsione, la neve e le temperature rigide in alcune zone del Vallo di Diano, del Tanagro e della provincia di Potenza che hanno reso necessaria la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in alcuni Comuni.

L’allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile, durerà fino alle ore 20 di questa sera.

Le scuole restano chiuse per la giornata di oggi a Caggiano e a Montesano sulla Marcellana limitatamente nei plessi del Capoluogo e di Tardiano. Tutti gli altri plessi scolastici di Arenabianca e Montesano Scalo resteranno regolarmente aperti non essendosi verificate, al momento, problematiche di sicurezza.

Aule chiuse anche nel Potentino a Potenza, Tito, Vietri di Potenza, Brienza, Marsico Nuovo, Guardia Perticara, Moliterno, Grumento Nova, Pignola, Corleto Perticara, Picerno, Tramutola, Satriano di Lucania, Viggiano, Balvano, Marsicovetere, Savoia di Lucania, Bella, Lauria, Paterno, Latronico,Buccino,Ricigliano.

Sospese, inoltre, per oggi, le attività didattiche dell’Università degli Studi della Basilicata.

Domani, sabato 26 gennaio, scuole chiuse a Viggiano, Potenza, Tito, Picerno.

– Claudia Monaco –