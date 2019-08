Topi e zecche nei locali del 118 dell’ospedale di Sant’Arsenio. Sede operativa trasferita a Polla

Gli operatori del 118 di Sant’Arsenio con le loro ambulanze sostano da ieri mattina, 16 agosto, nel piazzale del Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

I sanitari hanno spostato la loro sede operativa a cause di gravi carenze igienico-sanitarie. Nei locali sono stati ritrovati zecche ed escrementi di topo che, unitamente al caldo asfissiante degli ultimi tempi, hanno portato all’abbandono dei locali del presidio ospedaliero “Santissima Annunziata” di Sant’Arsenio.

In queste ore la comunità santarsenese, anche attraverso i social, ha manifestato la propria indignazione per quanto accaduto e per lo spostamento di un servizio considerato necessario per tutto il territorio.

– Annamaria Lotierzo –