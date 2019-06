Tir sbanda sull’A2 a Salerno e disperde in strada pezzi di arredamento

Un incidente si è registrato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo lungo il viadotto Grancano nei pressi dell’ingresso alla città di Salerno.

Per cause in corso di accertamento un Tir che trasportava pezzi di arredamento ha perso il controllo finendo contro il guardrail e disperdendo a bordo carreggiata buona parte del carico.

Il conducente, che proveniva da Nocera Inferiore ed era diretto a Vibo Valentia, è rimasto fortunatamente illeso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale coordinata dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell’Anas per il ripristino del tratto interessato dalla dispersione del carico.

– Chiara Di Miele –