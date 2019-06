Tir in fiamme sul Raccordo autostradale a Vietri di Potenza. Intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura si sono vissuti questa mattina verso le ore 7.30 quando un tir ha preso fuoco sul raccordo autostradale Sicignano – Potenza, nel territorio di in direzione Potenza. E’ successo in direzione Potenza a poche centinaia di metri dal viadotto “Carpineto”, conosciuto anche come il viadotto “Morandi” lucano.

Il mezzo pesante, guidato da un autista napoletano, adibito al trasporto di derrate alimentari, ha preso fuoco in un leggero tratto in salita, qualche chilometro prima dell’uscita per Vietri di contrada San Vito. Il fumo si è sprigionato dalla parte anteriore e prontamente l’uomo alla guida ha accostato il mezzo ed ha allertato i soccorsi, riuscendo a mettersi in salvo.

Sul posto immediato l’intervento del Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme riuscendo a salvare tutto il resto del mezzo, e gli agenti della Polizia Stradale di Potenza per la gestione del traffico, che è rimasto bloccato per circa un’ora.

Sul posto anche i mezzi di soccorso per la rimozione del tir andato in fiamme.

– Claudio Buono –