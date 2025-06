Non passa in Commissione Affari costituzionali del Senato l’emendamento sul terzo mandato per i Presidenti di Regione presentato dalla Lega al disegno di legge in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali.

La proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore (oltre alla Lega anche Iv e il rappresentante delle Autonomie) e 15 contrari.

Astenuti il presidente della Commissione Alberto Balboni (FdI) e il senatore di FdI Domenico Matera.

Accantonata definitivamente, dunque, l’ipotesi di una candidatura per un terzo mandato per il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, ma anche per il collega del Veneto Luca Zaia.