Terreno trasformato in una discarica abusiva a Battipaglia, scatta il sequestro. Denunciato il proprietario

La Guardia di Finanza ha sequestrato una discarica abusiva a Battipaglia, all’interno di un terreno nel quale erano state depositate varie tipologie di rifiuti. Il proprietario è stato denunciato.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, nella discarica abusiva, che si trova in località Spineta, venivano stoccati pneumatici usati, materiale di risulta e ferro. I Finanzieri, dopo aver individuato il sito e catalogato i rifiuti presenti, hanno apposto i sigilli.

Indagini in corso per capire da dove provenga il materiale depositato nel terreno sequestrato che, nei prossimi giorni, verrà messo in sicurezza e bonificato a spese del proprietario.

– Chiara Di Miele –