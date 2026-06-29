Sono sfumate le speranze di ritrovare in vita l’uomo originario di Laviano disperso con la sua famiglia dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio parte del Venezuela.

Il 63enne Enzo Cuomo, la moglie 53enne Maria Triny Adrian e la figlia Isabella di 22 anni sono stati estratti dalle macerie dell’edificio Petunia, nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes.

La famiglia abitava all’ultimo dei 14 piani dell’edificio che mercoledì scorso è crollato dopo le due intense scosse di terremoto.

Enzo Cuomo è figlio di una donna di Laviano. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero la vita a Laviano nel corso del terremoto del 1980.

​”I civili sono gli unici che sono riusciti ad aiutare, senza gli strumenti necessari. È come se il Governo non esistesse: per reprimere hanno tirato fuori tutto, ma per aiutare non c’è nessuno. Grazie a Dio è arrivato l’aiuto di molti Paesi con personale esperto in soccorsi e sono riusciti a recuperare alcune persone vive e molti cadaveri. La situazione è molto critica, soprattutto a La Guaira, nello Stato di Vargas, che è la zona costiera. Caracas è stata colpita in alcune zone, ma non al livello de La Guaira. Io vivo in Europa ma sono arrivata in Venezuela la sera prima del terremoto per visitare la mia famiglia e ringrazio Dio di esserci salvati” ci racconta da Caracas una cugina di Triny, addolorata per la notizia del ritrovamento senza vita della famiglia Cuomo.

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