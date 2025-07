Momenti di tensione ieri al “Ruggi” di Salerno.

Un uomo avrebbe aggredito il compagno dell’ex moglie, giunto in Pronto Soccorso con la donna in seguito ad un incidente in moto.

I sanitari stavano prestando le cure ai due quando è arrivato in ospedale, tra gli altri, anche l’ex marito che avrebbe cominciato a malmenare il malcapitato.

Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia.