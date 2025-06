La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 22 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22 di domani su tutta la Campania.

Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione, quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale della Regione Campania a seguito di attente valutazioni tecniche sulla possibile evoluzione dei fenomeni e diramato a tutti i Comuni della Campania dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile.

Si ricorda ai Sindaci di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure, strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile, assicurando quindi una corretta comunicazione alla popolazione. Va inoltre monitorata la tenuta del verde pubblico e prestata attenzione agli ulteriori eventuali avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale.