Teggiano: successo al “Pomponio Leto” in occasione dell’Open day. Presentata la “settimana corta”

Successo di presenze ieri all’Istituto Superiore “Pomponio Leto” per l’Open day. Moltissimi, infatti, sono stati gli studenti del Vallo di Diano e della vicina Basilicata che, accompagnati dai loro familiari, hanno incontrato i docenti dell’Istituto Superiore di Teggiano per conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola e la nuova organizzazione scolastica che, dall’anno scolastico 2020/2021 ha istituito la settimana corta spalmata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con il conseguente sabato libero per tutti.

Nell’occasione, studenti e docenti del “Pomponio Leto”, dislocati nei sei licei che sono presenti a Teggiano, Liceo Artistico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale, Liceo delle Scienze Applicate e Liceo Matematico-Scientifico hanno presentato attività didattiche nei moderni laboratori Artistici, di Scienze Naturali, di Chimica, di Fisica e di Lingue Straniere, con relativa visita della scuola e dei suoi spazi dove sono stati mostrati esempi di attività.

All’Open day di ieri hanno preso parte anche alcuni studenti diplomatisi negli anni scorsi al “Pomponio Leto” che hanno raccontato il loro vissuto e le loro esperienze presso la scuola superiore di Teggiano.

Il prossimo appuntamento con l’Open day al “Pomponio Leto” è stato fissato per sabato 25 gennaio, dalle ore 17,00 alle ore 21,00.

