Teggiano: scontro tra un camion e un’auto a Pantano. Miracolosamente illeso uomo del posto

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Teggiano, nella frazione di Pantano.

Per cause in corso di accertamento, un camion e una Seat Ibiza, guidata da un uomo di Teggiano, si sono scontrate. Ad avere la peggio l’auto che è finita in parte schiacciata sotto il del mezzo pesante.

Miracolosamente illeso il conducente dell’automobile per il quale non si è reso necessario neanche l’intervento del 118.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Teggiano.

– Paola Federico –