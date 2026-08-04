Ieri pomeriggio il centro storico di Teggiano si è riempito di entusiasmo, musica e allegria per la festa conclusiva dei campi estivi promossi dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Di Candia e coordinati dall’assessore alle Politiche Sociali Luciana D’Elia.

Le attività ricreative e formative, svolte nelle scorse settimane in diverse strutture, dal Centro Parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo con l’Acquacamp, hanno regalato ai bambini momenti di gioco, movimento, natura e amicizia. Un percorso che ha unito divertimento e crescita, lasciando nei piccoli partecipanti ricordi preziosi.

L’Amministrazione comunale esprime un ringraziamento alla cooperativa per l’impegno e la professionalità, ai bambini per la loro energia contagiosa, alle famiglie per la fiducia e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste settimane speciali.

Come ha ricordato l’assessore Luciana D’Elia “queste settimane non sono state soltanto un’occasione di svago, ma un percorso fatto di gioco, condivisione e crescita. I bambini hanno imparato divertendosi e vivendo esperienze che porteranno con sé”.

A questo si aggiunge la soddisfazione del sindaco Michele Di Candia, che ha sottolineato il valore comunitario dei campi estivi: “Queste iniziative hanno permesso ai bambini di tutte e quattro le frazioni di Teggiano di incontrarsi, conoscersi e socializzare. Vederli giocare insieme, stringere nuove amicizie e sentirsi parte di un’unica comunità è il risultato più bello e significativo di questo percorso estivo”.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per la partecipazione attiva e l’entusiasmo dei bambini e delle famiglie: la risposta della comunità conferma ancora una volta quanto sia importante investire in iniziative che mettono al centro i più piccoli, la socialità e il benessere condiviso.