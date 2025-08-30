Compleanno speciale a Teggiano per i 100 anni di Michela Varuzza.

La signora Michela, nata il 30 agosto 1925, vive a Pantano con i nipoti Paolo Di Mieri e Giovanna Paciello.

Sposata con Antonio Abbatemarco di Sassano, non ha avuto figli ed ha sempre vissuto la sua vita coltivando i campi. Adottata dai nipoti, per i suoi pronipoti è “come una nonna”.

Si è sempre dedicata affettuosamente alla famiglia e ha condotto una vita fatta di lavoro e sacrifici. Fino a 90 anni si è recata nei terreni e si è alimentata sempre con pochi prodotti naturali, come legumi e patate. Una longevità, dunque, che ancora una volta sembra essere data da una vita semplice e dagli antichi ritmi scanditi dalla natura.

Nonostante il tempo e qualche problema di salute, la signora Michela ha ricevuto la visita dei suoi nipoti spegnendo le importanti candeline.

Per lei è giunta anche la visita del primo cittadino Michele Di Candia con il Vicesindaco Mario Trezza e l’assessore Lisa Babino che a nome della comunità hanno formulato gli auguri regalando alla longeva cittadina un pensiero floreale.

“A Michela, testimonianza storica preziosa, giunga il caloroso augurio della comunità teggianese. Siamo orgogliosi di poter dimostrare ancora una volta la longevità che caratterizza il nostro territorio” le parole del Sindaco Di Candia.