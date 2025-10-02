Si terrà sabato 4 ottobre alle ore 17.00, nel Complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Silente” a cura del critico Antonella Nigro.

La mostra, strutturata in due sessioni espositive, analizza il tema del silenzio nelle sue diverse, molteplici e complesse sfaccettature nell’interpretazione di artisti e poeti italiani e stranieri.

“Silente” è un evento che racchiude riflessioni pittoriche, grafiche, scultoree, ceramiche e poetiche estremamente variegate, che affondano, per intuizioni e filosofia, nelle preziose radici delle Avanguardie storiche e delle Neoavanguardie, fiorendo di gemme belle e inattese, dove ogni espressione estetica diviene sorpresa e incanto.

Espongono gli artisti Giuseppe Acone, Francesco Annunziata, Eter Baratta, Loretta Bartoli, Lorenzo Basile, Norma Bini, Gerardo Bisogni, Giovanni Boccia, Manuela Borrelli, Daniela Capuano, Giuseppe Caputo, Edo, Simona Elia, Rocco Cardinali, Concetta Carleo, Ross Carpentieri, Rosa Cianciulli, Teresa Citro, Stefano Andreas Colizzi, Pasquale Corvino, Giovanni Coscarelli, Giuseppe Crescenzo, Pinuccia Crocamo, Salvatore Damiano, Rosario D’Andrea, Giancarlo D’Angelo, Nera D’Auto, Amodio De Martino, Giorgio Della Monica, Enzo Marotta, Anna Nuzzo – Grisabella, Gerardo Prota, Any Ruggiero, Pasquale Serra, PeVi, Andrea Tabacco, Angela Valva, Elena Vilkov e i poeti Emanuela Annovazzi, Gippì, Rosa Penna, Francescomaria Ruberto.

La mostra resterà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30, fino al 12 ottobre.

Per informazioni: 335/5477230 – 393/0356197