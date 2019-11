Teggiano: grande successo per il “Corso Moda” per parrucchieri con Paolo Forestiero

Teggiano ha ospitato ieri un importante incontro accademico della Federazione Italiana Acconciatori Misti della sezione di Salerno. L’evento, a cura dell’hairstylist Cono Tropiano della frazione di San Marco, ha visto la partecipazione di circa 30 professionisti provenienti da tutta la provincia di Salerno e ha avuto come titolo “Talk about fashion with Paolo Forestiero”, un vero e proprio corso di moda step by step per acconciatori.

Punto di riferimento dell’Accademia è il suo presidente Carmine Guarnaccia, che dopo tante esperienze maturate in altri gruppi ha deciso di dare propulsione a questo progetto anche in territorio salernitano in collaborazione con il presidente nazionale F.I.A.M. Luigi Forestiero. L’obiettivo che si pone questa nuova sezione F.I.A.M. locale è di traghettare le nuove e le precedenti generazioni di Barber in una dimensione nuova fatta di competizioni nazionali ed internazionali, in quanto la F.I.A.M. è presente in varie Nazioni europee con le sue Federazioni.

“Il confronto con altre realtà serve ad alzare il livello tecnico di tutti coloro che si sono messi in discussione – il commento di Cono Tropiano – e tutto ciò non farà che dare entusiasmo ed idee nuove. Di sicuro i clienti che entreranno nei nostri saloni saranno più soddisfatti”.

Tropiano è membro attivo della Federazione e ha voluto “dare un contributo concreto a questi incontri formativi, quindi dopo aver chiesto e ottenuto la disponibilità del Centro sociale da parte del sindaco Michele Di Candia e del vicesindaco Luigi Morello, che ringrazio, mi sono subito attivato per fare in modo che Teggiano inizi a diventare un centro strategico rilevante nel campo della formazione nel settore della moda per capelli”.

