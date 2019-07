Teggiano: Domenico Chirico vincitore di una borsa di studio grazie alla tesi sulla Sicignano-Lagonegro

Nell’ambito del concorso organizzato dall’associazione culturale “Francesco ed Evelina Vecchio“ rivolto agli studenti che abbiano redatto una tesi di laurea sul territorio del Cilento, il vincitore è stato il teggianese Domenico Chirico.

Grazie a questa iniziativa volta a favorire ed incoraggiare i giovani studenti meritevoli, infatti, è stata messa in palio una borsa di studio di mille euro per la migliore tesi di laurea che avesse come oggetto un argomento riguardante il territorio cilentano.

Il giovane Chirico si è aggiudicato il premio con la sua tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura all’Università degli Studi di Salerno dal titolo “Un modello per la pianificazione territoriale di infrastrutture di mobilità lenta” riguardante, nello specifico, il caso della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro.

“Ho partecipato al concorso per mettermi in gioco e perché ho voluto contribuire alla causa culturale dell’associazione – ha dichiarato ad Ondanews Domenico Chirico – anche perchè il legame con le origini è forte ed è importante capire se la dismissione della nostra tratta ferroviaria è destinata ad essere un ulteriore punto di debolezza del territorio oppure può diventare un punto di forza“.

Ecco quindi che il giovane laureato ha pensato ad un “piano B per l’utilizzo della tratta, che ho ipotizzato essere quello della mobilità lenta, cioè relativa al traffico pedonale, ciclistico o equestre, da tre punti di vista: naturalistico, turistico e pendolare“.

“Lo scopo della trattazione – ha concluso il 28enne – è quello di alimentare un dibattito per uscire dalla marginalità in cui si trova il nostro territorio “.

– Maria De Paola –