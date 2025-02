Domani, 14 febbraio, torna il flashmob contro la violenza sulle donne: “One Billion Rising”. Il movimento internazionale, nato del 2013 e arrivato alla sua dodicesima edizione, è stato fondato dalla drammaturga Eve Ensler, autrice de “I monologhi della vagina” e ogni 14 febbraio si ripete nelle piazze di 200 Paesi in tutto il mondo.

Quest’anno, per l’occasione, docenti e alunni dell’Istituto d’Istruzione superiore “Pomponio Leto” di Teggiano balleranno in Piazza Portello sulle note di “Break the Chain” per liberare tutte le donne (cisgender, transgender e coloro che detengono identità fluide) dalla violenza sessuale, fisica, razziale, economica, politica, socio-culturale e ideologica, per urlare basta allo stupro, all’incesto, alle molestie sessuali, alle mutilazioni genitali femminili, alla schiavitù e al traffico di esseri umani, al matrimonio infantile, al femminicidio, all’oppressione sessuale e di genere e riproduttiva e per porre fine al razzismo, all’imperialismo, alla guerra e alla catastrofe climatica.

L’evento, fortemente voluto dal Forum dei Giovani di Teggiano in collaborazione con il Comune, è patrocinato da Differenza Donna, Amnesty International, Amref health Africa e Assist – Associazione Nazionale Atlete.

Donne e bambine sono maggiormente esposte e quindi più vulnerabili all’abuso di potere. In tutte le culture e società il profondo radicamento della struttura patriarcale e il diffuso maschilismo continuano a tenere le donne subordinate e oppresse. Tutto ciò si aggrava nelle discriminazioni multiple per le donne migranti e per le donne con disabilità.

“One Billion Rising” a partire dal 2013 è diventato un movimento globale che nel giorno di San Valentino ha coinvolto a ballare contro la violenza un miliardo di donne e uomini in oltre 200 nazioni. L’invito è aperto a chiunque voglia manifestare contro la violenza contro le donne e le bambine; la campagna invita a levarsi e insorgere contro la violenza con l’atto liberatorio della danza, unico requisito richiesto sarà di vestire di nero e di rosso, colori simbolo del “One Billion Rising”.