Le diagnosi di autismo, in particolare per i più piccoli, in Italia sono in costante aumento: secondo i dati dell’Istat, nel 2016/2017 tra le scuole elementari e quelle medie le diagnosi sono state complessivamente 38mila (con un’incidenza dello 0,85%), mentre nel 2017/2018 le diagnosi sono aumentate a 41mila (0,92%). Gran parte sono state effettuate al Nord, con un numero sempre crescente di richieste alle strutture sanitarie specializzate. Nel Mezzogiorno, invece, le famiglie con possibili casi di autismo appaiono ancora restie a rivolgersi a uno specialista e molto spesso i centri specializzati per i percorsi abilitativi hanno lunghe liste di attesa.

L’importanza di una corretta diagnosi e di un sostegno costante per i bambini saranno alcuni degli argomenti esaminati nel corso del convegno “Disturbi dello spettro autistico: segni precoci, trattamenti e risorse territoriali” che si svolgerà domani, venerdì 3 gennaio, nel Centro parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” a Prato Perillo di Teggiano dalle ore 15.30.

All’incontro, organizzato dalla Cooperativa sociale “Bamblù”, parteciperanno il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10, Antonio Domenico Florio, il presidente Confcooperative Salerno, Salvatore Scafuri, il presidente della Cooperativa “Giovamente”, Luca Goffredo, la pedagogista esperta in autismo infantile Rosa Mandia, il presidente della Cooperativa “La Forza del Silenzio”, Enzo Abate, la psicologa esperta in autismo infantile Annarita De Paola, la logopedista e presidente della Cooperativa “Bamblù”, Maria Trezza.

L’incontro è aperto alle famiglie, agli insegnanti e al personale medico ed educativo.

– Chiara Di Miele –