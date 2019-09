“Teatro in Sala”. Al via le iscrizioni alla XXIV rassegna per associazioni e compagnie teatrali

Anche per la stagione 2019/2020, l’associazione “I Ragazzi di San Rocco” in partenariato con l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina e la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) organizza la rassegna nazionale “Teatro in Sala”.

La manifestazione, che giunge alla sua 24^ edizione, ha raggiunto un notevole rilievo in ambito nazionale nel settore del teatro amatoriale. Le Associazioni o Compagnie Teatrali possono partecipare alle selezioni indette per la definizione del cartellone dell’edizione 2019/2020.

La domanda di adesione deve essere inviata entro e non oltre il 30 settembre. A tutte le compagnie sarà comunicato l’esito della selezione.

Per conoscere il regolamento di partecipazione cliccare QUI.

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri 0975-521366 (solo ore serali) – 3470726391 o all’indirizzo associazione@ ragazzidisanrocco.org.

– Chiara Di Miele –