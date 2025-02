Fiducia pienamente riconfermata dai giovani e dalle loro famiglie che hanno scelto di intraprendere il percorso quinquennale di studi presso i 7 licei del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano.

Per il prossimo anno scolastico 2025/2026 le iscrizioni alle classi prime hanno raggiunto un numero ragguardevole, incrementando di fatto quelle dell’anno precedente.

“Un importante segnale di aspettative culturali e metodologiche è stato anche quest’anno rivolto al Leto: l’orientamento in ingresso ha avuto un ruolo determinante ma è sempre necessario rammentare che il vero orientamento, per così dire la ‘promotion’, è sempre fatta dagli studenti che quotidianamente già vivono le proprie esperienze scolastiche e diventano così i veri ‘altoparlanti’ della concreta validità formativa e didattica del loro liceo. Infatti i risultati che i giovani letiani raggiungono sono di livello considerevole anche in ambito universitario, a testimonianza che la preparazione effettuata nell’arco dei cinque anni presso i sette licei del Leto è una realtà concreta. Non posso che essere grata agli studenti ed ai loro familiari per la fiducia ribadita al Polo Liceale Pomponio Leto e a ciascuno riconfermo con grande consapevolezza l’impegno professionale che verrà sempre profuso dalla Presidenza, dai docenti tutti e dalla Segreteria, al fine di rendere sempre più accogliente e formativa la vita nella grande famiglia del Leto” spiega la Dirigente Scolastica Maria D’Alessio.

Il “Leto” da oltre un lustro riesce a continuare la pratica della buona scuola invogliando docenti e discenti a continui aggiornamenti, “aggiustamenti” professionali e didattici nell’ottica dell’imparare ad imparare, del non essere mai paghi dei risultati raggiunti e, con una sana ambizione, puntare sempre al meglio.

“Un augurio sincero alle nuove studentesse e ai nuovi studenti che dal prossimo anno scolastico daranno vita ad un loro importantissimo ciclo di studi che fonderà le basi culturali della loro esistenza” fanno sapere dall’Istituto.