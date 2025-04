Concluso il gemellaggio tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina e il Gymnasium Burgdorf che si è svolto con il coinvolgimento di 17 studenti italiani e altrettanti svizzeri, accompagnati da docenti di entrambi gli istituti le professoresse Rosa Vassallo e Antonella Morena per la parte italiana e i professori Pino Mangiarratti e Ilaria Bianchi per la parte svizzera.

Durante il soggiorno in Svizzera gli studenti del Cicerone hanno partecipato a laboratori didattici e visitato luoghi di interesse culturale come il Palazzo federale di Berna, il Museo della Comunicazione e i paesaggi dell’Emmental.

Il programma di accoglienza del “Marco Tullio Cicerone”, realizzato da Chiara Prisco, docente promotrice del progetto, in collaborazione con la docente Maria Rosetta Pasquale, oltre ai vari laboratori didattici ha previsto anche visite a Teggiano, Policastro, alle grotte di Pertosa-Auletta, alla Certosa di Padula e nel centro storico di Sala Consilina, oltre a una giornata a Napoli per esplorare il Museo di Mineralogia.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità educativa e culturale, arricchendo il percorso formativo dei partecipanti e consolidando i legami tra le due comunità.

Un sincero ringraziamento dalla scuola è stato rivolto ai collaboratori e agli sponsor, tra cui Banca Monte Pruno, Cosilinauto, Ferramenta Nola, DFL Lamura, AutoHaus e autolinee Curcio e ai docenti Paolo Giglio dell’indirizzo Agrario per il laboratorio di caseificazione, Stefano Pierri dell’indirizzo Cat per i workshop di attività di concrete design e progettazione con l’uso del software ArchiCad, Alessandra Guida e Maria Antonietta Talarico dell’Itis Moda per il workshop di realizzazione di shopper e Paolo Carrano dell’Itis Informatica ed Elettronica per il workshop di stampante 3D, visori e podcast. Viva soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica Antonella Vairo.

GUARDA TUTTE LE FOTO