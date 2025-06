Lunedì scorso il Teatro Comunale “Scarpetta” di Sala Consilina ha ospitato la straordinaria sfilata di moda Haute Couture 4.0, un evento che ha celebrato la creatività degli studenti dell’Istituto Marco Tullio Cicerone – indirizzo ITIS Sistema Moda, diurno e serale. La serata ha offerto un viaggio unico attraverso abiti innovativi, raffinati e ricchi di dettagli artigianali, frutto di studio, ricerca e passione.

La passerella ha visto protagonisti gli studenti del corso di moda, autori di creazioni che hanno saputo unire tradizione e sperimentazione. Ogni outfit ha raccontato una storia, dalle silhouette sofisticate ai tessuti preziosi, dimostrando l’impegno e la dedizione degli stilisti emergenti. Le loro opere hanno incantato il pubblico con un perfetto equilibrio tra eleganza contemporanea e audaci dettagli innovativi.

L’atmosfera è stata arricchita dall’accompagnamento musicale curato dall’Accademia Musicale di Sala Consilina, con il sassofonista Matteo Vespoli che ha donato un tocco magico alla serata. A impreziosire l’evento, la voce di Emilio Petrosino, che ha regalato emozioni con le sue interpretazioni. “Un plauso particolare – fanno sapere dall’Istituto – va alla scenografia curata dalla signora Emilia Iorio che, con il supporto di Federica Passiatore, ha creato un ambiente suggestivo e perfetto per valorizzare le creazioni degli studenti”.

La sfilata ha presentato anche abiti che incarnano il tema Haute Couture, frutto di un lavoro meticoloso che ha unito tradizione sartoriale e nuove tecnologie. Il contributo di Giuseppe Petrizzo, con le sue applicazioni realizzate in stampa 3D, ha dimostrato quanto l’innovazione possa arricchire il mondo della moda. “Un riconoscimento – sottolinea il ‘Cicerone’ – va alla signora Daniela Palladino per aver supportato l’evento offrendo i suoi accessori. La serata si è conclusa con il défilé finale, un vero e proprio quadro scenografico in cui tutti i capi hanno sfilato insieme, chiudendo con un’immagine memorabile”.

Ringraziamenti anche alla professoressa Alessandra Guida che, con la collaborazione delle professoresse Antonia Capobianco, Maria Assunta Manzione e Maria Antonietta Talarico, ha svolto un ruolo chiave nella realizzazione dell’evento. Il loro impegno ha permesso agli studenti di esprimere al meglio il proprio talento e creatività.

Infine l’Istituto ringrazia la Dirigente Scolastica Antonella Vairo, la Vicepreside Michelina Gasaro e il Comune di Sala Consilina e il sindaco Domenico Cartolano per la concessione del teatro, oltre agli esponenti istituzionali presenti, tra cui il consigliere regionale della Campania Tommaso Pellegrino, gli assessori al Comune di Sala Consilina Mimma Ferrari, Teresa Paladino e Josefhmari Biscotti, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino e il Comandante della Polizia Stradale di Sala Consilina Nicola Molinari.

“Grazie – conclude il ‘Cicerone’ – anche ai fotografi ‘I sottoesposti’ per aver immortalato i momenti più significativi della serata. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutto lo staff tecnico per il prezioso lavoro svolto in ambito luci e musica, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più speciale. Infine, un sincero grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno dimostrato il proprio sostegno, contribuendo a rendere questa sfilata un evento indimenticabile. Alla prossima edizione!“

